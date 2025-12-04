Villa Polenghi | pronti a ripartire i lavori all’oasi

Si apre uno spiraglio sui lavori “lumaca” all’interno del parco di Villa Polenghi che, nei mesi scorsi, hanno subìto un brusco stop: ora si spera che la ditta che si era improvvisamente fermata possa riprendere i lavori entro la fine dell’anno. Una buona notizia per il Comune che aveva concesso già svariate proroghe all’impresa e temeva che non potesse più garantire il proseguimento dei lavori. Ovviamente alcuni interventi dovranno essere necessariamente rinviati al prossimo anno, ma si guarda al bicchiere mezzo pieno: se il cantiere riparte, l’amministrazione tira un sospiro di sollievo. La rinaturalizzazione dell’oasi verde di 9mila metri quadrati avrebbe dovuto essere completata per la fine dell’estate ma, ad un certo punto, l’iter si è inceppato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

