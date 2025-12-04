Villa Necchi verso un museo per tutti

I Musei dovranno diventare sempre più accessibili per tutti, a maggior ragione per le persone con disabilità. Una finalità che il FAI Fondo per l’ambiente italiano persegue ostinatamente in tutte le sue strutture, a partire da Villa Necchi, uno dei beni del Fondo per l’Ambiente Italiano che fa parte della rete "Museo per tutti". E ieri è stata presentata l’indagine, realizzata in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ha coinvolto circa 1.200 persone tra popolazione generale, caregiver e professionisti che assistono persone con disabilità intellettive. L’indagine fa emergere come caregiver e operatori considerino l’accesso alla cultura fondamentale per la crescita delle persone con disabilità intellettive un’occasione unica per sperimentare nuove modalità e strumenti di comunicazione, meno rigidi e fondamentali per entrare in contatto con le proprie emozioni e condividere esperienze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Necchi, verso un museo per tutti

