Vigili del fuoco il grazie dell’Italia nel giorno di Santa Barbara L’augurio di Meloni alle donne e agli uomini in divisa

"Celebriamo oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri e dei Genieri dell'Esercito e della Marina Militare. In questa giornata desidero rivolgere il mio più sincero augurio agli uomini e alle donne in uniforme. Insieme al ringraziamento da parte di tutto il governo italiano per il lavoro che giorno dopo giorno, con instancabile passione e devozione, svolgono per l'Italia e per gli italiani. Grazie per la vostra preziosa e quotidiana presenza". Così la premier Giorgia Meloni sui social in occasione della festività di Santa Barbara.

