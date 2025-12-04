Vigili del fuoco celebrano santa Barbara Dall' anno prossimo si festeggia il 27 febbraio

Perugiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata intensa, di memoria, servizio e di fede, ha scandito a Perugia la celebrazione di santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. La ricorrenza è stata commemorata quest’anno con una cerimonia dal carattere esclusivamente religioso, in attesa che, a partire dal 2026, la festa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Vigili del fuoco, celebrano santa Barbara. Dall'anno prossimo si festeggia il 27 febbraio

