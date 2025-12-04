Vigili del fuoco celebrano santa Barbara Dall' anno prossimo si festeggia il 27 febbraio
Una giornata intensa, di memoria, servizio e di fede, ha scandito a Perugia la celebrazione di santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. La ricorrenza è stata commemorata quest’anno con una cerimonia dal carattere esclusivamente religioso, in attesa che, a partire dal 2026, la festa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Celebriamo oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri e dei Genieri dell’Esercito e della Marina Militare. In questa giornata desidero rivolgere il mio più sincero augurio agli uomini e alle donne in uniforme, insieme al ringraziamento da p Vai su X
Sul posto i vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Como, i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara. In un anno 6250 interventi, in aumento a causa del maltempo - 6250 interventi da inizio anno: è questo il bilancio dei Vigili del Fuoco di Como, che oggi celebrano Santa Barbara, ... Si legge su espansionetv.it
Potenza. Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara tra ricordo ai caduti e impegno quotidiano - Circa 6mila interventi all’anno sul territorio, sempre in prima linea, nonostante le carenze d’organico come per altre sedi nazionali. Segnala trmtv.it
I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, ma rimandano la festa al 27 febbraio, data di nascita del Corpo più amato [FOTO] - Istituita a febbraio scorso, sarà celebrata per la prima volta nel 2026. Come scrive targatocn.it
I Vigili del Fuoco di Torino celebrano Santa Barbara, la loro patrona - Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, si sono tenute presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino le celebrazioni per la patrona Santa Barbara. Riporta torinoggi.it
I Vigili del fuoco celebrano la protettrice santa Barbara - Nel corso della mattinata la deposizione della corona di fiori ai monumenti dei Caduti e i saluti istituzionali del comandante provinciale Luigi Antonio Pio Diaferio e del Prefetto di Brescia Andrea P ... giornaledibrescia.it scrive
SANTA BARBARA, I VIGILI DEL FUOCO CELEBRANO LA LORO PATRONA A FIORANO - Nel video le interviste a: Ermanno Andriotto, Comandante Vigili del Fuoco di Modena Aldo Diagnatici, Presidente Ass. Come scrive tvqui.it