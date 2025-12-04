VIDEO | Un sogno chiamato spazio giovani | la dispersione scolastica i luoghi dove crescere e i talenti che scappano

Arezzonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un sogno chiamato spazio giovani": è quello nascosto nel cassetto di tanti aretini. I più giovani, quelli che coltivano sogni e passioni, per i quali il futuro è una pagina tutta da scrivere. Ma anche quelli che ancora devono trovare la loro strada. Ne abbiamo parlato lo scorso 26 novembre sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

video un sogno chiamato spazio giovani la dispersione scolastica i luoghi dove crescere e i talenti che scappano

© Arezzonotizie.it - VIDEO | Un sogno chiamato "spazio giovani": la dispersione scolastica, i luoghi dove crescere e i talenti che scappano

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Video Sogno Chiamato Spazio