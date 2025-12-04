VIDEO | Tensioni al corteo dei metalmeccanici interviene Salis | Domani chiederò risposte a Urso

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di alta tensione dopo le 11 al corteo dei metalmeccanici, con i lavoratori che una volta raggiunta via Roma hanno lanciato fumogeni sbattendo i caschi contro le griglie della polizia di Stato. Petardi e uova contro la prefettura, sfondato uno degli alari della poliziaDavanti alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

video tensioni al corteo dei metalmeccanici interviene salis domani chieder242 risposte a urso

© Genovatoday.it - VIDEO | Tensioni al corteo dei metalmeccanici, interviene Salis: "Domani chiederò risposte a Urso"

Contenuti che potrebbero interessarti

VIDEO | Tensioni al corteo dei metalmeccanici, interviene Salis: "Domani chiederò risposte a Urso" - Attimi di alta tensione dopo le 11 al corteo dei metalmeccanici, con i lavoratori che una volta raggiunta via Roma hanno lanciato fumogeni sbattendo i caschi contro le griglie della polizia di Stato. Da genovatoday.it

video tensioni corteo metalmeccaniciVIDEO | Corteo metalmeccanici, occupata la stazione di Brignole - Ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Genova Brignole il corteo dei metalmeccanici partito stamattina da Cornigliano. Secondo genovatoday.it

video tensioni corteo metalmeccaniciGenova, corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l'atrio della stazione - I manifestanti hanno occupato l'atrio della stazione e intonato cori contro la presidente del Consiglio. ilgiornale.it scrive

video tensioni corteo metalmeccaniciScontri polizia-lavoratori a Genova, alta tensione al corteo per l’ex Ilva. Silvia Salis: «Il governo deve dare risposte» – Il video - La manifestazione della Fiom contro la smobilitazione dell'industria dell'acciaio. Scrive msn.com

video tensioni corteo metalmeccaniciGenova, tensioni al corteo ex Ilva: uova e fumogeni contro le forze dell'ordine, ferito un operaio - Momenti di tensione a Genova durante la protesta dei metalmeccanici ex Ilva indetta questa mattina per la vertenza sugli stabilimenti di Cornigliano. Segnala video.corriere.it

video tensioni corteo metalmeccaniciGenova, tensioni al corteo dei metalmeccanici per ex Ilva: lanci di fumogeni - Tensioni davanti alla prefettura di Genova questa mattina dove è arrivato il corteo dei metalmeccanici. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Tensioni Corteo Metalmeccanici