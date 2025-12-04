VIDEO | Tensioni al corteo dei metalmeccanici interviene Salis | Domani chiederò risposte a Urso

Attimi di alta tensione dopo le 11 al corteo dei metalmeccanici, con i lavoratori che una volta raggiunta via Roma hanno lanciato fumogeni sbattendo i caschi contro le griglie della polizia di Stato. Petardi e uova contro la prefettura, sfondato uno degli alari della poliziaDavanti alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Tensioni al corteo dei metalmeccanici, interviene Salis: "Domani chiederò risposte a Urso"

