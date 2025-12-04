VIDEO | Sciopero metalmeccanici De Palma Fiom | Serve una partecipata pubblica che difenda lavoro e industria

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, è in piazza a Genova per lo sciopero generale dei metalmeccanici del 4 dicembre.Chiare le richieste del sindacato al governo: “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni - ha detto - convochi un tavolo a palazzo Chigi e cancelli il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

VIDEO | Sciopero metalmeccanici, De Palma (Fiom): "Serve una partecipata pubblica che difenda lavoro e industria" - Anche Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, è in piazza a Genova per lo sciopero generale dei metalmeccanici del 4 dicembre. Riporta genovatoday.it

