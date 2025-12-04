Poco meno di 7,5 chili di hashish sequestrati e due persone finite in carcere a distanza di pochissime ore l'una dall'altra. È quanto avvenuto ieri, 3 dicembre, a Saione ad Arezzo dove gli agenti della polizia di Stato hanno beccato in flagranza di reato, rispettivamente, un presunto pusher e un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - VIDEO E FOTO | Consegna droga al pusher ma è già in carcere: doppio arresto a Saione