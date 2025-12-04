VIDEO | Corteo metalmeccanici stazione di Brignole occupata e treni fermi

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Genova Brignole il corteo dei metalmeccanici partito stamattina da Cornigliano. Per le strade della città hanno sfilato circa cinquemila persone tra lavoratori ex Ilva, Ansaldo Energia, Fincantieri e Piaggio.Dopo alcuni momenti di tensione davanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

video corteo metalmeccanici stazione di brignole occupata e treni fermi

© Genovatoday.it - VIDEO | Corteo metalmeccanici, stazione di Brignole occupata e treni fermi

Argomenti simili trattati di recente

video corteo metalmeccanici stazioneGenova, corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l'atrio della stazione - I manifestanti hanno occupato l'atrio della stazione e intonato cori contro la presidente del Consiglio. Da ilgiornale.it

video corteo metalmeccanici stazioneVIDEO | Corteo metalmeccanici, occupata la stazione di Brignole - Ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Genova Brignole il corteo dei metalmeccanici partito stamattina da Cornigliano. Lo riporta genovatoday.it

VIDEO | Tensioni al corteo dei metalmeccanici, interviene Salis: "Domani chiederò risposte a Urso" - Attimi di alta tensione dopo le 11 al corteo dei metalmeccanici, con i lavoratori che una volta raggiunta via Roma hanno lanciato fumogeni sbattendo i caschi contro le griglie della polizia di Stato. Lo riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Video Corteo Metalmeccanici Stazione