VIDEO | Bucci nella stazione di Brignole occupata | La lotta continua venerdì a Roma

Il presidente della Regione Marco Bucci ha raggiunto i lavoratori dell'ex Ilva che hanno bloccato la stazione ferroviaria di Brignole e ha parlato al megafono. Ha confermato che venerdì mattina sarà a Roma a parlare con il ministro Urso e ha chiesto ai manifestanti di evitare situazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Bucci nella stazione di Brignole occupata: "La lotta continua, venerdì a Roma"

Alla luce delle notizie arrivate in serata da Roma, per voce di Bucci, la protesta di ex Ilva continua. Sottolinea Armando Palombo (Fiom Cgil): "I lavoratori ex Ilva a Genova mantengono il presidio davanti alla stazione ferroviaria di Cornigliano, mantengono i blo - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Bucci nella stazione di Brignole occupata: "La lotta continua, venerdì a Roma" - Il presidente della Regione Marco Bucci ha raggiunto i lavoratori dell'ex Ilva che hanno bloccato la stazione ferroviaria di Brignole e ha parlato al megafono. Segnala genovatoday.it

VIDEO | Corteo metalmeccanici, occupata la stazione di Brignole - Ha fatto irruzione nella stazione ferroviaria di Genova Brignole il corteo dei metalmeccanici partito stamattina da Cornigliano. Secondo genovatoday.it

Genova, corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l'atrio della stazione - I manifestanti hanno occupato l'atrio della stazione e intonato cori contro la presidente del Consiglio. Secondo ilgiornale.it

Bucci a Brignole tra gli operai che bloccano binari: massimo impegno per ex Ilva - Il presidente della Regione Liguria poco dopo le 13 di oggi si è recato nella stazione ferroviaria di Genova Brignole, dove i metalmeccanici, scesi in corteo dal Ponente genovese fino alla sede della ... Scrive ligurianotizie.it

Ex Ilva a Genova, operai in stazione a Brignole per bloccare i treni: il video delle tensioni con la polizia - Tensioni a Genova tra operai dell'ex Ilva e polizia, lancio di uova e lacrimogeni: sul posto anche la sindaca, Silvia Salis ... Da virgilio.it

Ex Ilva: Bucci, domani a Roma ma pensiamo ad altri fornitori - Il governatore Marco Bucci ha raggiunto gli operai metalmeccanici che stanno occupando la stazione Brignole. Scrive msn.com