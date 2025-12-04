Vicenza donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa | è gravissima

Periodicodaily.com | 4 dic 2025

(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata trovata gravemente ferita e riversa in una pozza di sangue intorno alle 5 del mattino di oggi, nel cortile del condominio dove abita col marito e il figlio a Torri di Quartesolo (Vicenza). Soccorsa dal Suem 118 è stata portata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

