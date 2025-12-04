Vicenza donna trovata in una pozza di sangue davanti alla sua casa È grave in ospedale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nelle prime ore del mattino. Una donna di 49 anni è stata scoperta gravemente ferita a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Il corpo è stato trovato intorno alle 5 del mattino nel cortile della palazzina in cui vive con il marito e il figlio. I sanitari del Suem 118 sono stati i primi a intervenire, dopo aver ricevuto la segnalazione d’emergenza. La vittima è stata immediatamente trasferita all’ ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova in condizioni estremamente critiche. La polizia, allertata dagli stessi sanitari, ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
