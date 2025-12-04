Vicenza donna trovata in un pozza di sangue in strada

Articolo in aggiornamento Una donna di 49 anni è stata trovata in una pozza di sangue in strada, davanti alla palazzina in cui vive con il marito e il figlio a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, intorno alle ore 5 di questa mattina. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del Suem 118 a seguito di una richiesta di intevento da parte del compagno della 49enne. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vicenza, donna trovata in un pozza di sangue in strada

