Vicenza donna trovata dal marito in una pozza del suo sangue | lotta tra la vita e la morte

Ildifforme.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe un esteso trauma cranico, la donna di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, che questa mattina è stata trovata riversa in una pozza del suo stesso sangue. Un ritrovamento inquietante e dolorosissimo per il marito della vittima, che ha compiuto la scoperta. La donna si trovava nel cortile del palazzo in cui si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vicenza donna trovata dal marito in una pozza del suo sangue lotta tra la vita e la morte

© Ildifforme.it - Vicenza, donna trovata dal marito in una pozza del suo sangue: lotta tra la vita e la morte

