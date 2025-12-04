Vicenza | donna trovata all' alba in un lago di sangue nel cortile del suo condominio
Una donna di 49 anni è stata trovata gravemente ferita e riversa in una pozza di sangue intorno alle 5 del mattino di oggi, nel cortile del condominio dove abita col marito e il figlio a Torri di Quartesolo (Vicenza). Soccorsa dal Suem 118 è stata portata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverata in rianimazione in gravi condizioni. Sono stati proprio i sanitari ad avvisare la Questura che ha mandato sul posto Squadra mobile e la Scientifica che stanno svolgendo le indagini coordinate dalla Procura berica che non esclude alcuna ipotesi circa l'accaduto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
