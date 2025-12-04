Vicenza donna soccorsa in strada in una pozza di sangue

Lapresse.it | 4 dic 2025

Una donna è stata soccorsa questa mattina a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, dopo essere stata trovata in una pozza di sangue all’esterno della palazzina in cui vive. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Vicenza.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

