Vicenza donna soccorsa in strada in una pozza di sangue

Una donna è stata soccorsa questa mattina a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, dopo essere stata trovata in una pozza di sangue all’esterno della palazzina in cui vive. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Vicenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenza, donna soccorsa in strada in una pozza di sangue

Altre letture consigliate

Thienese, è la prima consigliera nazionale donna della provincia di Vicenza. «C’è troppa distanza tra la sede centrale e le sezioni locali Matteo Carollo - facebook.com Vai su Facebook

Donna trovata in una pozza di sangue fuori casa, è in condizioni disperate: dramma fuori Vicenza - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Come scrive ilmessaggero.it