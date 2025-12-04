Vicenza donna ritrovata in strada in una pozza di sangue | è in condizioni critche

Alle prime luci dell’alba, a Torri di Quartesolo (Vicenza) una donna è stata ritrovata riversa a terra, ferita e circondata da una vasta pozza di sangue. La donna si trovava davanti alla palazzina in cui vive insieme al marito e al figlio. L’allarme è scattato quando alcuni residenti della zona, notando il corpo immobile sul . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vicenza, donna ritrovata in strada in una pozza di sangue: è in condizioni critche

Thienese, è la prima consigliera nazionale donna della provincia di Vicenza. «C’è troppa distanza tra la sede centrale e le sezioni locali Matteo Carollo - facebook.com Vai su Facebook

Donna ritrovata in strada in una pozza di sangue sotto casa, 49enne soccorsa e ricoverata in condizioni disperate - Era in gravissime condizioni la donna ritrovata questa mattina a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. msn.com scrive

Vicenza, donna soccorsa in strada in una pozza di sangue - Una donna è stata soccorsa questa mattina a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, dopo essere stata trovata in una pozza di sangue all’esterno della palazzina ... Secondo lapresse.it

Vicenza, donna trovata in un pozza di sangue in strada - La donna è stata trovata questa mattina all'alba all'esterno della palazzina in cui vive a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. ilgiornale.it scrive

Donna trovata in una pozza di sangue fuori casa, è in condizioni disperate: dramma fuori Vicenza - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Da ilmessaggero.it

