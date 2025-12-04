Vicenza donna ritrovata in strada in una pozza di sangue | è in condizioni critche

Lidentita.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’alba, a Torri di Quartesolo (Vicenza) una donna è stata ritrovata riversa a terra, ferita e circondata da una vasta pozza di sangue. La donna si trovava davanti alla palazzina in cui vive insieme al marito e al figlio. L’allarme è scattato quando alcuni residenti della zona, notando il corpo immobile sul . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

vicenza donna ritrovata in strada in una pozza di sangue 232 in condizioni critche

© Lidentita.it - Vicenza, donna ritrovata in strada in una pozza di sangue: è in condizioni critche

Scopri altri approfondimenti

vicenza donna ritrovata stradaDonna ritrovata in strada in una pozza di sangue sotto casa, 49enne soccorsa e ricoverata in condizioni disperate - Era in gravissime condizioni la donna ritrovata questa mattina a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. msn.com scrive

vicenza donna ritrovata stradaVicenza, donna soccorsa in strada in una pozza di sangue - Una donna è stata soccorsa questa mattina a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, dopo essere stata trovata in una pozza di sangue all’esterno della palazzina ... Secondo lapresse.it

vicenza donna ritrovata stradaVicenza, donna trovata in un pozza di sangue in strada - La donna è stata trovata questa mattina all'alba all'esterno della palazzina in cui vive a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. ilgiornale.it scrive

vicenza donna ritrovata stradaDonna trovata in una pozza di sangue fuori casa, è in condizioni disperate: dramma fuori Vicenza - Una donna in una pozza di sangue è stata trovata questa mattina, intorno alle 5, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Da ilmessaggero.it

vicenza donna ritrovata stradaDonna ritrovata in un fosso: era stata investita da un pirata della strada. L'appello della famiglia - Una 65enne di Perugia è ricoverata ora in ospedale, con fratture ed escoriazioni su tutto il corpo. Da corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Donna Ritrovata Strada