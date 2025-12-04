Viavai di persone da una casa di Montesilvano all' interno trovato un chilo di hashish | donna arrestata

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni è stata arrestata a Montesilvano dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara.La 55enne sarebbe stata trovata in possesso di un chilo di hascisc destinato ad alimentare le piazze di spaccio. Vanno avanti costanti e intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

viavai di persone da una casa di montesilvano all interno trovato un chilo di hashish donna arrestata

© Ilpescara.it - Viavai di persone da una casa di Montesilvano, all'interno trovato un chilo di hashish: donna arrestata

Altre letture consigliate

viavai persone casa montesilvanoViavai di persone da una casa di Montesilvano, all'interno trovato un chilo di hashish: donna arrestata - Una donna di 55 anni è stata arrestata a Montesilvano dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. Da ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Viavai Persone Casa Montesilvano