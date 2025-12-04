Viavai di persone da una casa di Montesilvano all' interno trovato un chilo di hashish | donna arrestata
Una donna di 55 anni è stata arrestata a Montesilvano dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara.La 55enne sarebbe stata trovata in possesso di un chilo di hascisc destinato ad alimentare le piazze di spaccio. Vanno avanti costanti e intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Simone Lunghi. . Milano, campetto di via Dezza. Da ieri sera è diventato l’ombelico di Milano. Da ieri le persone hanno iniziato a portare girasoli. Gli angeli del bello sono stati tra i primi. Questa mattina il viavai è incredibile: adulti, bambini, ragazzi, fiorai che re - facebook.com Vai su Facebook
Milano, campetto di via Dezza: da ieri sera, dopo il nostro post sulla vicenda alcune persone hanno iniziato a portare dei girasoli. Ci dicono che questa mattina ci sia stato un incredibile viavai che sta proseguendo anche in questo momento. Qualcuno ha anch Vai su X
Viavai di persone da una casa di Montesilvano, all'interno trovato un chilo di hashish: donna arrestata - Una donna di 55 anni è stata arrestata a Montesilvano dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. Da ilpescara.it