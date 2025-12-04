Viaggio alla scoperta di El Salvador

Là dove l’istmo centroamericano si assottiglia come un sospiro tra due oceani, sorge El Salvador, una nazione che racchiude in soli ventimila chilometri quadrati l’intensità di un continente intero. Il più piccolo paese dell’America Centrale svela al viaggiatore attento una bellezza aspra e magnetica, forgiata dalla potenza tellurica dei suoi venti vulcani che hanno modellato paesaggi di straordinaria varietà. Attraversando le sue terre, ci si imbatte in una geografia che parla di fuoco primordiale: dalle pianure costiere che accarezzano l’Oceano Pacifico alle catene montuose che si innalzano verso il cielo tropicale, ogni angolo racconta storie antiche di eruzioni e rinascite. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta di El Salvador

