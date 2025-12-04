Viaggia sul bus il riscatto di un popolo abbandonato Barcellona 1978 | la storia vera di Manolo Vital

Tra il colossale Avatar 3 di Cameron e il tornado Zalone, nella guerra a colpi di biglietti natalizi potrebbero finire dimenticati l’autobus 47 del quartiere Torre Baró di Barcellona e l’autista Manolo Vital. Storia vera. Contadino costretto a fuggire con la famiglia dai fascisti di Franco, Manolo fondò una comunità a ridosso di una collina, un villaggio di baracche senza strade che sfidava l’autorità costruendo la notte ciò che il comune buttava giù di giorno, come nel Tetto di De Sica e Zavattini. Nel tempo Barcellona dimentica il quartiere, i servizi e l’assistenza. Diventato autista di autobus nella cosiddetta Transizione Democratica del 1978, sempre funestata dalla pressione di ex guardie e amministratori della dittatura, Manolo cerca un riscatto per la sua gente, che ancora cammina chilometri per andare in città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

