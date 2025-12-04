Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità di nuovo bene ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora qualche problema sul grande raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra Nomentana e Tuscolana in esterna si rallenta tra le uscite Laurentina e Tuscolana mentre Ci sono code tra Prenestina e Tiburtina e si procede a rilento sul tratto Urbano della A24 tratto gli atti e il raccordo in uscita da lume sulla Colombo permangono le code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia e di fine la Protezione Civile del Lazio diramato il bollettino di allerta meteo codice giallo valido Dalle prime ore di domani 5 dicembre e per le successive 12 ore previste precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
