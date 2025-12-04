Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora intenso sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna code tra case sull'aria e tra Bufalotta Prenestina in esterna file tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana mentre si rallenta tra Prenestina e Tiburtina e si procede a rilento sulla tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma Sud a Roma Fiumicino code tra lo svincolo per via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur mentre nel senso opposto vengono segnalate code a tratti tra la colomba via Isacco Newton e tra Parco dei Medici ed il raccordo infine sulla Colombo permangono le code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia è tutto da giù Tu chi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
