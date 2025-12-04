Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità ancora Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code tra Cassia e Salaria e tra bufalotti Prenestina in esterna file tra le uscite Roma Fiumicino via Tuscolana mentre si rallenta tra Prenestina e Tiburtina si allenta sulla tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino code tra lo svincolo per via della Magliana & via Delle Cappellaccio verso l'Eur mentre nel senso opposto vengono segnalate code a tratti tra la Colombo e via Isaac Newton è ancora tra Parco dei Medici ed il raccordo sulla Pontina code tra Spinaceto e il raccordo verso Roma a complicare la situazione un incidente segnalato Poco prima dello svincolo per il raccordo nel senso opposto si rallenta ti abbia tenuto e Aprilia ed infine sulla Colombo permangono le code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità ancora Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sul grande ... romadailynews.it scrive
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Come scrive romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Segnala rainews.it
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Lo riporta romatoday.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Scrive rainews.it