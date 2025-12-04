Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità ancora Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code tra Cassia e Salaria e tra bufalotti Prenestina in esterna file tra le uscite Roma Fiumicino via Tuscolana mentre si rallenta tra Prenestina e Tiburtina si allenta sulla tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino code tra lo svincolo per via della Magliana & via Delle Cappellaccio verso l'Eur mentre nel senso opposto vengono segnalate code a tratti tra la Colombo e via Isaac Newton è ancora tra Parco dei Medici ed il raccordo sulla Pontina code tra Spinaceto e il raccordo verso Roma a complicare la situazione un incidente segnalato Poco prima dello svincolo per il raccordo nel senso opposto si rallenta ti abbia tenuto e Aprilia ed infine sulla Colombo permangono le code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

