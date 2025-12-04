Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 18 | 10
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'appuntamento con altre leggins mobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sul grande raccordo anulare carreggiata interna chiude tra Cassia e Salaria e tra bufalotte Prenestina in esterna file tra le uscite Roma Fiumicino a Tuscolana mentre si rallenta tra Prenestina Tiburtina e si rallenta anche un'altra turbano della 24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino code tra lo svincolo per via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'euro e mentre nel senso vengono segnalate code a tratti tra la Colombo e vieta quindi non è tra Parco dei Medici e il raccordo sulla Pontina code tra Spinaceto e del raccordo verso Roma a complicare ulteriormente la stazione un incidente segnalato Poco prima dello svincolo per il raccordo nel senso opposto si rallenta tra via dei rutuli è Aprilia e infine sulla Colombo permangono le code tra via Di Mezzocammino e via di me in direzione Ostia è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altre alle info mobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla grande raccordo ... Scrive romadailynews.it
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Come scrive romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Scrive rainews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Si legge su rainews.it