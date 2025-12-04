Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'appuntamento con altre leggins mobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora molto intenso sul grande raccordo anulare carreggiata interna chiude tra Cassia e Salaria e tra bufalotte Prenestina in esterna file tra le uscite Roma Fiumicino a Tuscolana mentre si rallenta tra Prenestina Tiburtina e si rallenta anche un'altra turbano della 24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino code tra lo svincolo per via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'euro e mentre nel senso vengono segnalate code a tratti tra la Colombo e vieta quindi non è tra Parco dei Medici e il raccordo sulla Pontina code tra Spinaceto e del raccordo verso Roma a complicare ulteriormente la stazione un incidente segnalato Poco prima dello svincolo per il raccordo nel senso opposto si rallenta tra via dei rutuli è Aprilia e infine sulla Colombo permangono le code tra via Di Mezzocammino e via di me in direzione Ostia è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 18:10