Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 17 | 25

si mantiene intenso traffico sul Grande Raccordo in carreggiata interna code a tratti da Cassia Prenestina in esterna file tra le uscite Roma Fiumicino Tuscolana e si rallenta poi sull'altro Urbano della A24 partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita a Roma sulla Pontina code tra Spinaceto e della raccordo verso Roma mentre nel senso opposto si rallenta tra via dei rutuli è Aprilia sulla Colombo permangono le code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia infine circolazione che resta in testa anche in zona Castelli Romani in particolare Ci sono code sulla Appia nei pressi di Albano e Velletri e sulla di Rocca di Papa all'altezza di Frascati e Grottaferrata

