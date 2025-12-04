Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altre alle info mobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla grande raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti e code tra Cassia e Prenestina in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana e ti rallenta anche sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma file anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia circolazione sostenuta anche in zona Castelli Romani in particolare Ci sono code sulla Appia nei pressi di Albano e Velletri e sulla di Rocca di Papa all'altezza di Frascati e Grottaferrata Infine un invito alla prudenza perché in viaggio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un mezzo pesante in panne al km 12 circa verso Civitavecchia siamo tra barriera Roma Ovest e Torrimpietra è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

