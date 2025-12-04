Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altre alle info mobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla grande raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti e code tra Cassia e Prenestina in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana e ti rallenta anche sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est e fino al Raccordo in uscita da Roma file anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia circolazione sostenuta anche in zona Castelli Romani in particolare Ci sono code sulla Appia nei pressi di Albano e Velletri e sulla di Rocca di Papa all'altezza di Frascati e Grottaferrata Infine un invito alla prudenza perché in viaggio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un mezzo pesante in panne al km 12 circa verso Civitavecchia siamo tra barriera Roma Ovest e Torrimpietra è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altre alle info mobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla grande raccordo ... romadailynews.it scrive
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Da romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Come scrive rainews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Lo riporta rainews.it