Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Già piuttosto intenso in cui le prime ore del pomeriggio Iniziamo dalla raccordo anulare dove si procede a rilento tra Cassia Veientana e Salaria tra bufalotte Prenestina e tra Casilina e Appia il tutto in carreggiata interna in esterna code a tratti da Roma Fiumicino e Tuscolana e ci rallenta anche sul tratto Urbano della A24 tratto gli atti ed il raccordo in uscita da Roma sulla Casilina code tra finocchio e laghetto In entrambe le direzioni attenzione in perché nella tratto interessato è segnalato anche un incidente all'altezza di via graniti file anche sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia il fine un invito alla prudenza perché in viaggio sulla A1 roma-napoli segnalato un veicolo in panne al km 611 circa in direzione Napoli siamo tra Anagni e Ferentino è tutto da Giuseppe cutrupi è Astral infomobilità Grazie per l'ascolto e al Pro aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Già piuttosto intenso in cui le ... Segnala romadailynews.it
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Secondo romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Lo riporta rainews.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Lo riporta rainews.it