Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico Già piuttosto intenso in cui le prime ore del pomeriggio Iniziamo dalla raccordo anulare dove si procede a rilento tra Cassia Veientana e Salaria tra bufalotte Prenestina e tra Casilina e Appia il tutto in carreggiata interna in esterna code a tratti da Roma Fiumicino e Tuscolana e ci rallenta anche sul tratto Urbano della A24 tratto gli atti ed il raccordo in uscita da Roma sulla Casilina code tra finocchio e laghetto In entrambe le direzioni attenzione in perché nella tratto interessato è segnalato anche un incidente all'altezza di via graniti file anche sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia il fine un invito alla prudenza perché in viaggio sulla A1 roma-napoli segnalato un veicolo in panne al km 611 circa in direzione Napoli siamo tra Anagni e Ferentino

