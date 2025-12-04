Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto i due incidenti il primo sulla A24 roma-teramo tra Tagliacozzo e carsoli-oricola in direzione Roma l'incidente non ha avuto ripercussioni di traffico l'altro sulla statale Pontina tra Castel Romano a Castel di Decima direzione raccordo anulare colazione tornata regolare e ci spostiamo sul Raccordo Anulare code per un altro incidente in interna tra le uscite tuscolane abbia un invito alla prudenza nella guida portiamo pagina gli eventi c'è attesa per l'arrivo della Olimpica nella capitale dalle 15 di domani venerdì 5 dicembre e fino alle 11:30 di sabato 6 dicembre nella cornice dello Stadio dei Marmi si svolge la cerimonia ufficiale del viaggio della fiamma Olimpica contestualmente Sono deviati bus di quattro linee che servono la zona di chiusura dei Cantieri sulla A12 Roma Tarquinia per consentire i lavori di manutenzione al cavalcavia Muratella e q tratto autostradale compreso tra Torrimpietra e Fregene in direzione Roma dalle 21 di questa sera alle 6 di domani venerdì 5 dicembre in alternativa dopo l'uscita obbligatoria Torrimpietra si prosegue sulla statale Aurelia poi su via Tre Denari per rientrare in al 12 a Fregene Maccarese da Gina Pandolfo ne Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
