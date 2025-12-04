Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla A24 roma-teramo tra Tagliacozzo e Carsoli Oricola in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sulla statale Pontina permangono i disagi per l'incidente avvenuto in precedenza code tra Castel Romano Castel di Decima direzione raccordo anulare voltiamo pagina gli eventi c'è attesa per l'arrivo della fiamma Olimpica nella capitale dalle 15 domani venerdì 5 dicembre fino alle 11:30 di sabato 6 dicembre si svolge nella cornice dello Stadio dei Marmi la cerimonia ufficiale del viaggio della fiamma Olimpica contestualmente Sono deviati bus di quattro linee che servono la zona in chiusura il trasporto ferroviario le giornate di sabato 6 e domenica 7 dicembre per Lascia spazio ai lavori volti alla realizzazione della fermata di Pigneto futuro nodo di scambio tra ferrovie regionali e m c stazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense subisce modifiche nello specifico i treni del regionale di Trenitalia fl1 Orte Fiumicino aeroporto limitano e originano Roma Tiburtina e Roma ricordiamo che il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto irregolare da Gina Pandolfo senza l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
