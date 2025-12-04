Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale dei ponti di risoluzione un incidente avvenuto in precedenza sulla corsia di sorpasso con residuo e tra Spinaceto Mezzocammino direzione raccordo anulare restiamo sulla Pontina dove si è verificato un altro incidente code all'altezza di Castel di Decima sempre verso raccordo anulare Cambiamo argomento il trasporto pubblico o capitolino sulla linea della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo della stazione Anagnina i treni limitano Subaugusta in direzione del capolinea di Anagnina da Subaugusta Anagnina si può utilizzare la linea bus Enea 8 il servizio da Anagnina a Cinecittà direzione Battistini ricordiamo è regolare il termine del lavoro è previsto per venerdì 5 dicembre da sabato 6 il servizio riprenderà regolarmente siamo in chiusura la domenica ecologica nella capitale in programma per il 7 dicembre la seconda della stagione 2025 2026 stop al traffico privato nella fascia verde Sara suddiviso in due momenti della giornata al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 sono previste le consuete deroghe la notizia in dettaglio come sempre sul nostro sito alla pagina dedicata Da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domenica mattina evento sportivo in Centro, la viabilità e il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/26895 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione ... Lo riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Riporta romadailynews.it
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Riporta romatoday.it
Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Da leggo.it
L’area del termovalorizzatore di Roma può diventare ad ‘alto rischio ambientale’ per la Regione Lazio - A febbraio 2024 il Comune di Albano Laziale (amministrazione a guida Pd) aveva presentato alla Regione Lazio la richiesta di istituire un'area ad alto rischio di crisi ambientale nella zona di Santa ... Si legge su fanpage.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Secondo rainews.it