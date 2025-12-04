Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale dei ponti di risoluzione un incidente avvenuto in precedenza sulla corsia di sorpasso con residuo e tra Spinaceto Mezzocammino direzione raccordo anulare restiamo sulla Pontina dove si è verificato un altro incidente code all'altezza di Castel di Decima sempre verso raccordo anulare Cambiamo argomento il trasporto pubblico o capitolino sulla linea della metropolitana proseguono i lavori di rinnovo della stazione Anagnina i treni limitano Subaugusta in direzione del capolinea di Anagnina da Subaugusta Anagnina si può utilizzare la linea bus Enea 8 il servizio da Anagnina a Cinecittà direzione Battistini ricordiamo è regolare il termine del lavoro è previsto per venerdì 5 dicembre da sabato 6 il servizio riprenderà regolarmente siamo in chiusura la domenica ecologica nella capitale in programma per il 7 dicembre la seconda della stagione 2025 2026 stop al traffico privato nella fascia verde Sara suddiviso in due momenti della giornata al mattino Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20 sono previste le consuete deroghe la notizia in dettaglio come sempre sul nostro sito alla pagina dedicata Da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

