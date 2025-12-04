Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla statale punti per un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso code da Castel di Decima Mezzocammino direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Nomentana per incidente avvenuto in precedenza permangono le code nei pressi di via Monte Cervialto anche qui verso raccordo anulare andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo cose per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est direzione centro circolazione scorrevole sulla Roma Fiumicino sul Raccordo Anulare Sira esterna terapie Tuscolana in internet a Nomentana Tiburtina Resta invariata la situazione del traffico sulle consolari nello specifico sulla Flaminia sulla Salaria code nell'ordine dal raccordo anulare a via dei due punti e Davide spada via dei Prati Fiscali nei due casi direzione centro da Gina Pandolfo ne Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
