Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo interna per traffico rallentamenti tra le uscite nomentane Tiburtina a seguire code tra diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Aurelia e Pescaccio poi dalla Prenestina da Tiburtina Code in diminuzione sulla tratto Urbano della Roma Teramo ora localizzate tra Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino anche qui diminuite le code al momento localizzate solo altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia risolto l'incidente Tra studio e Monterosi circolazione è regolare In entrambe le direzioni e per traffico sulla Flaminia e sulla Salaria code nell'ordine da dei due punti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi direzione centro ci spostiamo sulla Nomentana ha un incidente causa code nei pressi di via Monte Cervialto Verso il raccordo anulare infine sulla statale Pontina per un altro incidente in prossimità di Spinaceto sempre Verso il raccordo anulare un invito alla prudenza nella guida da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
