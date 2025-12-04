Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare interna con le attrattive traffico tra bufalo e Tiburtina a seguire code tra Casilina e Appia anche dalla Laurentina la Roma Fiumicino in esterna Si procede a rilento dalla Salaria Pescaccio poi dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana e dalla Prenestina la tribù diminuite poi le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo ora localizzate tra Togliatti al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino anche qui coda in diminuzione ora trans del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur abbiamo uno sguardo le consolari un incidente sulla Cassia è la causa delle code tra Sutri Monterosi In entrambe le direzioni attivo il senso unico alternato e per traffico sulla Flaminia sulla Salaria code nell'ordine Labaro via dei due punti da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due passi verso il centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 09:10