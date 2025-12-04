Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare traffico code a tratti tra le uscite nomentane Tiburtina code tra Casilina e ampia e rallentamenti dalla Laurentina alla Roma Fiumicino in esterna Si procede a rilento dalla Salaria alla Cassia Veientana poi da Casal del Marmo Apes faccio ancora dalla Roma Fiumicino alla Pontina è che ho da tratti dalla Prenestina alla Tiburtina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file tra Togliatti al bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo ora sulla Roma Fiumicino a tratti dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari risolto incidente sulla Flaminia circolazione regolare in prossimità del Bivio per gli hanno nelle due direzioni sempre sulla Flaminia code qui per traffico da un albero via dei due punti sulla Salaria file da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi verso il centro situazione analoga code sulla Nomentana Tor Lupara il raccordo anulare infine sulla statale Pontina Si procede a rilento da spina Avvia centro da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 08:40

