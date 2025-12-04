Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-12-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regione anche per gli spostamenti verso le sedi lavorative nello specifico a Roma sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra riuscita a casa linea in esterna rallentamenti traorè del Pescaccio più avanti dalla Prenestina alla nomentane dalla Salaria Cassia Veientana incolonnamenti poi sull'altra turbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino prime code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari incide sulla Flaminia coda in prossimità del Bivio per Riano nelle due direzioni sempre sulla Flaminia con le cui per traffico intenso da Labaro a via dei Due Ponti situazione analoga code sulla Nomentana tra Tor Lupara e raccordo anulare sulla Tiburtina code a tratti da Settecamini a San Basilio fine anche sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle tutto e sul Centro infine sulla statale Pontina Si procede a rilento dopo mettere su da Castel Romano direzione raccordo anulare pagina Pandolfo e australe è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio

