Via Strinati la strada è praticabile

Una boccata d’ossigeno importante per il centro storico a che sta entrando nel vivo del periodo dedicato allo shopping natalizio. Ieri sono terminati i lavori di riqualificazione di via Strinati (nella foto sullo sfondo), in particolare nel tratto in cui la strada confina con piazza Aguselli, l’area finita sotto i ferri nell’ambito di un intervento di restyling del comparto al centro del quale gravita il complesso dell’ex Roverella. Tornando ai lavori stradali, la tensione si era fatta alta in particolare negli ultimi giorni, visto che il cantiere stava impattando in maniera significativa sulle attività commerciali della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Strinati, la strada è praticabile

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gravissima la vicenda accaduta a Bergamo: un uomo già processato poche ore prima per molestie torna subito in strada e, senza alcun freno, molesta una donna sul bus e minaccia un passante. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di un sistema che p - facebook.com Vai su Facebook

Via Strinati, la strada è praticabile - Una boccata d’ossigeno importante per il centro storico a che sta entrando nel vivo del periodo dedicato allo shopping ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Via Strinati, pavimento da rifare. Vandalo notturno entra nel cantiere e passa con la bici sul cemento fresco - L’autore dell’incredibile gesto ha scardinato la recinzione e ha tirato diritto malgrado gli evidenti danni. Da msn.com