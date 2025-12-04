Via Stornite il Comune si difende | Aspettiamo l’ordinanza commissariale che consentirà ai frontisti di intervenire
Da qualche settimana non si parla di via Stornite, la strada vicinale che da via Borello, la strada principale che attraversa il paese, porta verso la collina congiungendosi a via Sotto Chiesa e via Luzzena, che da due anni e mezzo è parzialmente inagibile a causa di una frana che ne ha dimezzato la carreggiata per una decina di metri. Alcuni residenti hanno avviato una causa civile chiedendo che il Comune sia obbligato a fare il lavoro per la sicurezza pubblica. "La vertenza – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Christian Castorri – risulta iscritta a ruolo il 12112025 presso il Tribunale di Forlì, sezione civile, sia per la fase cautelare sia per il giudizio di merito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
