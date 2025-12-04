Via Palestro Via Col di Lana | il Comitato ancora senza risposte dal Comune

Il Comitato di Via Palestro, Via Col di Lana e Vie limitrofe, denuncia con estrema delusione la totale assenza di risposte da parte del Comune di Lecco, nonostante oltre due anni di incontri con il Sindaco e le istituzioni locali. L’ultima e-mail inviata dal Comitato, con la richiesta di un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Via Palestro, Via Col di Lana: il Comitato ancora senza risposte dal Comune

Altre letture consigliate

Merceria Palestro. Rihanna · S&M. Nuovo filato ispe SIERRA NEVADA Composizione: 28% Alpaca, 28% Lana Vergine, 44% Acrilico - facebook.com Vai su Facebook

Via Palestro trascurata, - Maggiore attenzione “sul progressivo stato di degrado del manto stradale e della segnaletica in Via Palestro”. Secondo cremonaoggi.it

Strage di via Palestro, assolto in via definitiva il presunto basista - È definitiva l’assoluzione di Filippo Marcello Tutino, che era stato accusato di essere il presunto basista dellastrage mafiosa di via Palestro, avvenuta a Milano il 27 luglio del 1993 e in cui ... Si legge su milano.corriere.it

Strage di via Palestro, Milano non dimentica i suoi “5 fratelli uccisi dalla mafia” - Milano, 27 luglio 2023 – Nel 30esimo anniversario dalla strage di strage di via Palestro via Palestro, si è svolta nel Padiglione di arte contemporanea di Milano la cerimonia di commemorazione delle ... Si legge su ilgiorno.it

In via Palestro modifiche temporanee alla viabilità per lavori di allaccio idrico - Nella giornata di GIOVEDI' 27 NOVEMBRE 2025, dalle 8:30 alle 18:00, in via Palestro, a Ferrara, sono previsti lavori di scavo per allaccio idrico, nel tratto compreso tra corso Porta Mare e via ... cronacacomune.it scrive

Strage via Palestro, Spatuzza: “Quei cinque morti furono un incidente di percorso” - Sono queste le parole di Gaspare Spatuzza che torna a testimoniare in un’aula di giustizia. Segnala ilfattoquotidiano.it

Strage di via Palestro, indagata una donna: è sospettata di aver guidato la Fiat Uno carica di esplosivo - Una donna, una imprenditrice residente in provincia di Bergamo, è indagata nell'ambito delle stragi di mafia del 1993 a Firenze e a Milano. Scrive fanpage.it