Via libera unanime alla legge che riduce o azzera Imu e Tari per gli italiani all’estero Ricciardi Pd | Un incentivo al recupero dei borghi – Il video

Mentre oggi in Consiglio dei ministri si discuterà della riforma dell’edilizia, anche nell’Aula della Camera dei deputati l’attenzione si è concentrata sul tema “casa”: questa mattina è stata approvata in prima lettura e all’unanimità la proposta di legge che punta a ridurre o azzerare l’Imu (l’imposta municipale) e la Tari (la tassa sui rifiuti) sugli immobili degli italiani residenti all’estero. La legge, che ora passa al Senato, è a firma del deputato e vicepresidente del Pd alla Camera, Toni Ricciardi, «figlio e nipote di emigranti, nato in una terra di dura emigrazione», la Svizzera, ha ricordato. 🔗 Leggi su Open.online

