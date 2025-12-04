Via il nome di Gesù dal canto di Natale per non offendere nessuno a Castel Goffredo è bufera politica la Lega attacca la scuola | Deriva allucinante che calpesta le nostre radici
A Castel Goffredo scoppia la polemica per la modifica di un canto natalizio dello Zecchino d'Oro, privato del riferimento a Gesù per "non offendere nessuno". La Lega denuncia l'episodio parlando di "deriva allucinante" e "finta inclusione" che cancella le tradizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
