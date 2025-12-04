Vertigine fantascientifica Torna ‘Il pianeta selvaggio’
Un classico che ha cambiato per sempre l’idea di ‘animazione per adulti’ torna questa sera sul grande schermo (al cinema Boldini in sala Estense) nella sua forma migliore. Uscito nel 1973 e premiato a Cannes, ‘ Il pianeta selvaggio ’ è la vertigine fantascientifica con cui René Laloux mette in scena un esperimento politico: su Ygam i saggi e giganteschi Draag allevano come animaletti gli Oms; tra loro Terr ruba il sapere dei padroni e innesca una fuga che ridisegna i rapporti di forza. Non un’allegoria didascalica, ma una fiaba crudele che usa l’altrove per interrogare il vicino: addomesticamento e ribellione, educazione e controllo, violenza e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
