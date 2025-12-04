Vertigine fantascientifica Torna ‘Il pianeta selvaggio’

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un classico che ha cambiato per sempre l’idea di ‘animazione per adulti’ torna questa sera sul grande schermo (al cinema Boldini in sala Estense) nella sua forma migliore. Uscito nel 1973 e premiato a Cannes, ‘ Il pianeta selvaggio ’ è la vertigine fantascientifica con cui René Laloux mette in scena un esperimento politico: su Ygam i saggi e giganteschi Draag allevano come animaletti gli Oms; tra loro Terr ruba il sapere dei padroni e innesca una fuga che ridisegna i rapporti di forza. Non un’allegoria didascalica, ma una fiaba crudele che usa l’altrove per interrogare il vicino: addomesticamento e ribellione, educazione e controllo, violenza e immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vertigine fantascientifica torna 8216il pianeta selvaggio8217

© Ilrestodelcarlino.it - Vertigine fantascientifica. Torna ‘Il pianeta selvaggio’

Leggi anche questi approfondimenti

vertigine fantascientifica torna 8216ilVertigine fantascientifica. Torna ‘Il pianeta selvaggio’ - Un classico che ha cambiato per sempre l’idea di ‘animazione per adulti’ torna questa sera sul grande schermo (al cinema Boldini in sala Estense) nella sua forma migliore. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vertigine Fantascientifica Torna 8216il