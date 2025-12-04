Verstappen | Fiero della mia stagione Norris | Aiuto da Piastri? Non lo chiederei ma…
Ad Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione, il leader del Mondiale elogia la McLaren: “Mi piace come il team ha gestito la rivalità tra me e Oscar”. L’australiano ammette: “Non so cosa ci si aspetta da me”. Max: “Felice della reazione nella seconda metà di campionato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domanda giornalista: “Secondo te Max Verstappen vincerebbe un titolo a bordo della McLaren?”. Alex Palou: “Assolutamente sì, l’avrebbe vinto settimane fa, se non due mesi fa”. Fonte: El Mundo Deportivo #MemasGP #MaxVerstappen #RedBull #McLaren # - facebook.com Vai su Facebook
La tranquillità di Verstappen: “Ho passato del tempo con mia figlia. I miei genitori non ci saranno, non dovevo nemmeno essere in lotta…” - Le parole di Max Verstappen nella conferenza stampa di Abu Dhabi: anche a parole, l'olandese va all'attacco di Lando Norris e Oscar Piastri ... Riporta formulapassion.it
Volata Mondiale, Verstappen: “Sono più rilassato del 2021. La mia stagione è già fantastica, ad Abu Dhabi voglio divertirmi” - Dopo Zandvoort Max Verstappen ha rimontato rispetto alla prima posizione in campionato 92 punti, con una media di 11,5 punti recuperati a gara rispetto alla vetta della gradua ... Si legge su formulapassion.it
F1 GP Abu Dhabi | Red Bull, Verstappen: “Non pensavo di arrivare a giocarmi il titolo” - Il pilota della Red Bull si trova a soli 12 punti da Lando Norris a una gara dalla conclusione della sta ... Come scrive msn.com
Tempo di lettura: 2 minuti - Max Verstappen ha un approccio normale all’ultima gara della stagione, che potrebbe incoronarlo campione per la quinta volta di fila. p300.it scrive
F1, Verstappen vince in Qatar davanti a Piastri e ora bracca Norris (4°) nella corsa al Mondiale - Al britannico della McLaren restano 12 punti sull’olandese e 16 su Piastri in vista del gran finale a Abu Dhabi. Scrive repubblica.it
Verstappen: "Ad Abu Dhabi proverò di tutto". Piastri: "Strategia sbagliata". Leclerc rassegnato - L'olandese della Red Bull pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara della stagione, mentre al box McLaren è lampante la delusione per la gestione sbagliata dopo l'uscita della Safety car. Lo riporta msn.com