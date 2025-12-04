Verstappen | Fiero della mia stagione Norris | Aiuto da Piastri? Non lo chiederei ma…

Gazzetta.it | 4 dic 2025

Ad Abu Dhabi, ultimo Gp della stagione, il leader del Mondiale elogia la McLaren: “Mi piace come il team ha gestito la rivalità tra me e Oscar”. L’australiano ammette: “Non so cosa ci si aspetta da me”. Max: “Felice della reazione nella seconda metà di campionato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen: "Fiero della mia stagione". Norris: "Aiuto da Piastri? Non lo chiederei, ma…"

