Verso Milano-Cortina 2026 | Malagò riceve la fiamma olimpica ad Atene
Il viaggio in Grecia della fiamma olimpica giunge al termine oggi, presso Atene. La Grande Sacerdotessa Mary Mina accende l’ultima torcia e la consegna al Presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos. Lui, a sua volta, la porge al Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. Oggi alle 17 la fiaccola farà ritorno a Roma, a vent’anni dall’ultima volta, viaggiando a bordo di un volo Ita Airways. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
