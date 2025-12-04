Verso Cagliari-Roma rebus in attacco | Baldanzi o Ferguson?

Secondo la proprietà commutativa dell’addizione, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Per Gian Piero Gasperini, ogni domenica la composizione dell’attacco giallorosso è una sorta di maledetta addizione, perché pur cambiando gli addendi – cioè gli attaccanti – il risultato effettivamente non cambia mai, perché i conti in termini di gol sono sempre gli stessi. Cioè pochi. Dopo la deludente sconfitta dell’Olimpico contro il Napoli, la Roma deve e vuole ripartire da Cagliari, su un campo tradizionalmente ostico. Con l’assenza di Dovbyk e con tutta probabilità anche con quella di Paulo Dybala, colpito da febbre, l’allenatore giallorosso ha soltanto due opzioni per il punto di riferimento centrale in attacco: Tommaso Baldanzi e Evan Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Cagliari-Roma, rebus in attacco: Baldanzi o Ferguson?

