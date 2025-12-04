Versace Dario Vitale lascia dopo una sola sfilata | al via il totosuccessore
“Versace e il suo Chief Creative Officer, Dario Vitale, hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione a partire dal 12 dicembre 2025“. Arriva così, come un fulmine a ciel sereno, l’ennesimo rocambolesco, cambio di poltrona in una delle principali maison attrici sullo scenario della moda internazionale. Questa volta ad aprire il totosuccessori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
