Verona-Atalanta sabato 06 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Atalanta si è ripresa alla grande con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino e sabato sera fa visita al Verona al Bentegodi per trovare la quarta vittoria di fila in gare ufficiali. La Dea, infatti, dopo il ko contro il Napoli al debutto col nuovo tecnico, ha battuto nell’ordine Francoforte, Fiorentina e Genoa, anche se . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

