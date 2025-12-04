Verona-Atalanta sabato 06 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
L’Atalanta si è ripresa alla grande con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino e sabato sera fa visita al Verona al Bentegodi per trovare la quarta vittoria di fila in gare ufficiali. La Dea, infatti, dopo il ko contro il Napoli al debutto col nuovo tecnico, ha battuto nell’ordine Francoforte, Fiorentina e Genoa, anche se . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Italian Serie A matches this weekend Sassuolo - Fiorentina Over1.5 Inter - Como GG/1X Verona - Atalanta X2 Cremonese - Lecce 1X Cagliari - Roma X2 Lazio - Bologna HTX2 Napoli - Juventus HT1X Pisa - ParmaOver1.5 Udinese - Genoa - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Atalanta diventa decisiva. Senza una scossa sarà esonero. Vai su X
Atalanta già al lavoro: sabato c’è la sfida in casa del Verona - Atalanta, subito al lavoro dopo la Coppa: Sulemana si ferma per infortunio, Bakker in ripresa. Lo riporta calcioatalanta.it
Serie A, Atalanta in ripresa contro un Verona in piena crisi: al Bentegodi favorito Palladino - Serie A, Atalanta in ripresa contro un Verona in piena crisi: al Bentegodi parte favorito Palladino alla guida dei bergamaschi. agimeg.it scrive
Hellas Verona–Atalanta, aperta la vendita dei biglietti del settore ospiti - L’Hellas Verona FC ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti destinati al settore ospiti per la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 6 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi. Riporta calcioatalanta.it
Probabili formazioni Verona Atalanta - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Si legge su corrieredellosport.it
Poker della nuova Atalanta di Palladino: 4-0 al Genoa. Ai quarti sarà sfida con la Juve - 0 contro il Genoa e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Scrive msn.com
Paolo Zanetti a rischio esonero dopo Genoa-Verona? Cosa succede all'Hellas e i possibili sostituti - Il tecnico dopo la partita: "So come funziona il calcio, sono a disposizione della società". Lo riporta msn.com