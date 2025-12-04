La consacrazione. Antonio Vergara, ha brillato alla prima assoluta da titolare al Maradona. Antonio Conte ha trovato una risorsa reale: un talento cresciuto in casa che, dopo il calvario della rottura del crociato nel 2023, ora si candida come alternativa di qualità sulla trequarti. Ultimo aggiornamento: Coppa Italia. Nella sfida contro il Cagliari il centrocampista classe 2003 ha servito l’assist decisivo per l’1-0 di Lorenzo Lucca. Vergara ha giocato 74 minuti da titolare, fornendo il suo primo assist ufficiale per Lucca e vincendo 7 duelli su 12. Una prestazione da 7.5 in pagella. Antonio Vergara protagonista in Coppa Italia Antonio Vergara: 801 giorni per uscire dall’inferno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Vergara, l’ascesa nei numeri: dall’assist in Coppa Italia ai dati che hanno convinto Conte