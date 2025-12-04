Il maestro Franco Bettiol (foto) è il nuovo presidente dell’associazione Perché Verdi Viva: sostituisce Gianni Novelli, che resta nel consiglio del gruppo culturale che si formò a seguito di Verdianamente, un corpus di oltre 200 documenti donati al Comune di Prato nel 2013 per il duecentesimo della nascita del genio di Busseto. Bettiol eredita una missione che ha all’attivo oltre 25 occasioni divulgative della cultura operistica tra rappresentazioni e incontri con le scuole. Non solo Verdi: l’associazione ha celebrato con successo (unica a Prato) il centenario pucciniano con una serata della Prato Estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verdi Viva. Bettiol nuovo presidente