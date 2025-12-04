Ventola esalta l’Inter | Sono i più forti Bonny? Può mandare in panchina… 

Inter News 24 L’ex attaccante interista Nicola Ventola esalta la rosa della Beneamata. Poi ha parlato di Bonny in maniera piuttosto importante. Intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol, Nicola Ventola ha parlato della rosa dell’Inter, che a suo dire è anche quest’anno la più forte. Poi si è lasciato andare a dei complimenti importanti nei confronti di Bonny. Di seguito le sue parole. LEGGI ANCHE: Ventola esalta Chivu: «Lavora sulla testa, ho rivisto il fuoco. Guardate cosa fa Dimarco.» LA ROSA INTERISTA – «Sinceramente penso ancora che la rosa dell’Inter sia la più forte. Soprattutto quest’anno perché sono arrivate in attacco riserve importanti». 🔗 Leggi su Internews24.com

