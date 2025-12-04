Vent' anni di ' maiàl in piaza' | la sagra omaggia l' anniversario con un' edizione ricca di iniziative

Vent’anni di ‘A zzuèn al maiàl in piaza’. Sarà un’edizione importante, quella che inizierà venerdì 5, della sagra enogastronomica di Tresigallo, che ha come protagonista il maiale, la sua lavorazione tipicamente prenatalizia, i suoi ‘frutti’ di norcineria, i piatti della tradizione. Dal punto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Vent'anni di 'maiàl in piaza': la sagra omaggia l'anniversario con un'edizione ricca di iniziative

